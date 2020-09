Das gastronomische Angebot der Speyerer Schausteller im Domgarten ist ein weiteres Mal verlängert worden – erneut um drei Wochen, und zwar bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ziel sei, die Betriebe „in dieser Corona-bedingt schwierigen Zeit weiterhin zu unterstützen“. Die weitere Verlängerung des seit Anfang August bestehenden Angebots mit acht Betrieben sei ein Wunsch der Schausteller, dem die Stadtverwaltung entsprochen habe.

Betreiber sind dankbar

„Wir freuen uns sehr über diesen Rettungsring“, sagt auf Anfrage Birgit Lemke-Krieg, die derzeit einen Biergarten im Domgarten betreibt. „Es ist bisher sehr gut gelaufen – beim Zuspruch und was die Disziplin der Besucher betrifft.“ Das könne sie auch für die Kollegen im Schaustellerverband sagen. Sechs Mitarbeitern und zwei Aushilfen könne sie mit dem Angebot Verdienstmöglichkeiten bieten. Geöffnet sei weiterhin mittwochs bis sonntags von 12 bis 21 Uhr. Sie hoffe, dass der für dieses Wochenende angekündigte Regen nur ein Intermezzo bleibt, so Lemke-Krieg: „Es kann noch einen goldenen Oktober geben. Wir leben ja immer in der Hoffnung.“

Zufrieden äußert sich auch Anja Ruppert-Keller als weitere Beschickerin, bei der es zwar am Karussell „etwas schleppend“, am Weinstand dafür sehr gut laufe: „Ich könnte das ganze Jahr dort stehen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.