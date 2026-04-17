Die Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) sanieren mit einem speziellen Verfahren mehrere Kanäle unter dem Domgarten, die von Wurzeln beschädigt worden sind. Das hat eine EBS-Sprecherin auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. Bereits in den vergangenen Tagen waren deshalb Fachfirmen im Unteren Domgarten zugange. Dort verlaufe ein rund 126 Meter langer Kanal, „der tiefliegende Teile von Speyer-Süd entwässert“, erläutert die Sprecherin. Weil der Betonkanal noch standfest sei, hätten die EBS sich entschieden, mit dem sogenannten Linerverfahren zu arbeiten. Dabei wird vereinfacht gesagt ein in Harz getränkter Schlauch in defekte Abwasserrohre mit Luftdruck eingezogen. Das Material härte aus und dichte die Schäden als „Rohr im Rohr“ ab. Laut Fachleuten ist das eine bewährte und wirtschaftliche Sanierungsmöglichkeit, die ohne Grabungen funktioniere. Der „Liner“ sei am Mittwoch gelegt worden. Von 27. bis 30. April würden noch einmal zwei rund 117 Meter lange Entlastungskanäle auf die gleiche Weise saniert. Wurzeleinwuchs, Korrosion und Risse kennzeichneten das Schadensbild. Die Arbeiten kosten insgesamt rund 220.000 Euro brutto.