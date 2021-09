Der Brunnen im oberen Domgarten wird jetzt saniert. Wie berichtet, war er in dieser Saison erst gar nicht in Betrieb gegangen, weil er witterungsbedingt mehrere Leckagen aufwies. Bis Juli suchte die Stadtverwaltung eine Baufirma, jetzt ist diese ans Werk gegangen und entfernt zunächst die Betonteile, die ersetzt werden müssen. Auch eine neue Beschichtung ist vorgesehen. „Die Brunnensanierung ist mit einer Dauer von vier Wochen angesetzt und die Kosten belaufen sich auf circa 69.000 Euro“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Eine optische Veränderung der Brunnenanlage sei nicht vorgesehen. Zunächst hatte es den Plan gegeben, sie noch in diesem Sommer wieder in Betrieb zu nehmen, das dürfte jetzt zeitlich nicht mehr zu halten sein.