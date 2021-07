Im Domgarten tritt in Kooperation mit der Stadt und den Schaustellern am Freitag, 30. Juli, ab 18.30 Uhr DJ Beatbreakers bei Domgarten Beats by DJ Beatbreakers auf. Dennis Rajsp ist DJ Beatbreakers. Seit der Pandemie hatte er keine Gigs mehr. Er hat viel im Studio gesessen und neue Musik produziert. Diese stellt er nun im unteren Domgarten vor. Mehr Info unter www.dj-beatbreakers.de.