Ein Taschendiebstahl im Domgarten beschäftigt die Polizei. Opfer sei eine 76-jährige Frau, der von einem unbekannten Mann der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden sei. Dieser habe nur das Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entnommen. Aufgefallen sei er am Dienstag gegen 15.20 Uhr einer Zeugin, die beobachtet habe, wie der kleine Mann mit dunklem vollem Haar, der mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs war, einen Geldbeutel zuerst durchsucht und dann auf einen Mülleimer im Domgarten gelegt habe. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Sie appelliert an Spaziergänger, sich vor Taschendieben zu schützen. Papiere und Wertsachen sollten verschlossen und möglichst dicht am Körper zu tragen.