Im Lauf dieser Woche wird die Abteilung Stadtgrün an 13 Platanen an der Südseite des Domes mehrere Äste zurückschneiden. Vor rund 50 Jahren seien diese Bäume bis dato zuletzt gekappt worden, teilt die Stadt mit. Inzwischen haben sich an den Schnittstellen massiv Fäulnis gebildet. Einige Bereiche sein vom Zottigen Schillerporling befallen – einem Pilz, der dazu führt, dass viele Stämmlinge komplett hohl seien. Außerdem haben sich an den Schnittkanten neue Triebe von bis zu zehn Metern Länge gebildet, die zurückgeschnitten werden müssen, um die Stabilität und Verkehrssicherheit der Bäume weiterhin gewährleisten zu können. Der Rückschnitt sei mit der Oberen und Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Aus Artenschutzgründen wurden die betroffenen Platanen von einem Ornithologen begutachtet, heißt es. Die Hohlräume der Platanen werden vor Beginn der Arbeiten mit einer Endoskopkamera auf Nester untersucht.