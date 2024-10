An Allerheiligen, 1. November, werden im Speyerer Dom 40 besondere Grablichter entzündet. Dazu findet am Abend von Allerheiligen um 19 Uhr eine besondere Domführung statt, bei der der Dom im Kerzenschein begangen wird. Mit den 40 Grablichtern und mit Namensschildern wird daran erinnert, dass im Dom nicht nur Kaiser und Könige, sondern auch viele Bischöfe bestattet sind. Die meisten dieser Gräber sind jedoch normalerweise nicht sichtbar. In einem Sammelgrab in der Apsis der Krypta wurden die sterblichen Überreste beigesetzt, die beim Bau der Kathedrale exhumiert worden waren. Hinzu kommen weitere Bischofsgräber von der Zeit der Erbauung des Doms bis heute. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Der Rundgang dauert anderthalb Stunden. Mit dabei sein kann, wer sich vorab über das Portal Get Your Guide ein Ticket für 18 Euro (12 Euro ermäßigt) sichert.