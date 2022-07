Die prägnanten Türme des Doms zieren jetzt ein neues Produkt des Dombauvereins, mit dessen Verkauf zum Erhalt der romanischen Kathedrale beigetragen werden soll: Ab Samstag werden Dom-Wanduhren in limitierter Auflage für 49 Euro verkauft. „Jede dieser Uhren ist ein Unikat“, betont der Verein. Sie seien in Handarbeit in einer kleinen Werkstatt in Kolumbien hergestellt worden. Für die Gehäuse seien Altmetalle verwendet worden. Zu haben sind die besonderen Stücke am Samstag, 16. Juli, 8 bis 12 Uhr, an einem Verkaufsstand des Vereins auf dem Geschirrplätzel.

Auch die Schulmanufaktur der Burgfeldschule ist dann mit ihren selbst gefertigen „Salier-Taschen“ vertreten. Diese sind für 55 Euro zu erwerben. Wie für alle weiteren am Stand angeboten Produkte gilt: Reinerlös für den Dom.