Pünktlich zum Welterbe-Tag am Sonntag, 6. Juni, bringt der Dombauverein Speyer neue Produkte rund um die Kathedrale auf den Markt. Wer sie kauft, unterstützt damit den Erhalt der weltweit größten romanischen Kirche. Vor allem für Gourmets ist das Angebot wieder groß.

Wer es morgens auf seinem Frühstücksbrötchen oder -brot süß mag, greift vermutlich am besten zum Gelee „Apfel küsst Calvados“, das die Marmeladenmanufaktur „Gudes Zeich“ aus Bellheim neu ins Sortiment aufgenommen hat. Säuerlicher daher kommt laut einer Pressemitteilung des Dombauvereins dagegen das Gelee „Mystische Johannesbeere“, das mit Zimt, Nelken, Muskat und Galgant verfeinert wurde. Die Etiketten der Gläser mit den Fruchtaufstrichen hat der Dudenhofener Künstler Oliver Schollenberger mit Aquarellen verziert. Sie kosten jeweils 4,60 Euro, von denen zwei Euro an den Dombauverein gehen. Neben diesen neuen Produkten wird der Dombauverein an seinem Verkaufsstand, der am Samstag, 5. Juni, auf dem Wochenmarkt auf dem Festplatz in Speyer aufgebaut wird, auch wieder Domweine, Domsekt, Domschokolade und Domgeister anbieten.

40 rote Domtaschen

Neu im Sortiment sind auch 40 Domtaschen aus rotem Gabardine, einem Kammgarngewebe, die das Team der Schulmanufaktur der Burgfeldschule Speyer gefertigt hat. Auf der Vorderseite ist ein Dom-Umriss aus Leder aufgebracht. Der Preis pro Tasche beträgt 40 Euro. Außerdem werden an dem Marktstand auch verschiedene „Domteilchen“, aus Birkenholz gefertigte Motive, sowie Karten angeboten.

Der Dombauverein Speyer hat nach eigenen Angaben mehr als 2500 Mitglieder und engagiert sich seit 26 Jahren für den Erhalt des Kaiserdoms. Allein in den vergangenen drei Jahren konnten mit Mitgliedsbeiträgen, Verkaufs- und Spendenaktionen rund 400.000 Euro gesammelt werden. Vor 40 Jahren wurde der Dom von der Unesco in die Liste der Welterbestätten aufgenommen.