Der Dombauverein lädt am Sonntag, 20. November, von 11 bis 16 Uhr zum Kunstmarkt im Ägidienhaus ein. Dafür sucht der Verein laut einer Mitteilung noch nach Kunstwerken, die zum Weiterverkauf zur Verfügung gestellt werden können. Der Erlös gehe als Spende an den Dombauverein und komme dem Erhalt des Speyerer Doms zugute. Wer ein Kunstwerk zur Verfügung stellen möchte, kann sich unter Telefon 06232 102116 oder per E-Mail an info@dombauverein-speyer.de an den Verein wenden. Eine Kommission befasse sich mit der Sichtung der Spenden, die bis Montag, 31. Oktober, angenommen werden.