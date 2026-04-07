Paten für Jünger, Jesus oder Engel sucht nach eigener Mitteilung der Dombauverein Speyer. Es geht um Spender für dringende Restaurierungsarbeiten am Ölberg neben dem Dom.

Der Dombauverein hatte sich anlässlich seines 30-jährigen Bestehens 2025 entschieden, die Sanierung des Ölbergs auf der Südseite des Doms als Jubiläumsprojekt zu unterstützen. „Nachdem die erforderlichen Voruntersuchungen und Probereinigungen durchgeführt wurden, stehen nun die Kosten fest“, teilt er mit. Gesucht würden ab sofort Patinnen und Paten, welche mit einer Spende die Restaurierung einer der 18 Figuren finanzieren möchten. Die Kosten – jeweils zwischen 1000 und 5000 Euro sind auf der Homepage des Dombauvereins zu finden. Dort könne auch direkt gespendet werden.

Für den Auftakt der Spendenaktion wurde die Karwoche gewählt – was gut passe: „Denn das Geschehen, welches mittelalterliche und neuzeitliche Künstler in Stein abbildeten, zeigt die ganze Dramatik des Passionsgeschehens“, so der Verein. Die dargestellte Szene zeige die Gefangennahme Jesu nach dem letzten Abendmahl. Einst war der Ölberg demnach ein Wunderwerk gotischer Bildhauerkunst. Kriege und Verwitterung hätten dem steinernen Andachtsort über die Jahrhunderte jedoch schwer zugesetzt. „Einzelne Figuren sind beschädigt, das gesamte Ensemble ist reinigungsbedürftig.“

Das in den Jahren 1509 bis 1511 errichtete Bauwerk wurde von Zeitgenossen als ein Kunstwerk gepriesen, wie im gesamten Deutschen Reich – und darüber hinaus – kein zweites von gleicher Qualität zu finden sei. Leider wurde der Ölberg den Überlieferungen zufolge 1689 und 1793 bis 1794 durch französische Soldaten schwer beschädigt. Die alten Figuren sind ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch Arbeiten von Gottfried Renn ersetzt worden.

Mit Unterstützung der Dr.-Albrecht-und-Hedwig-Würz-Stiftung seien schon das Gitter mit Sandsteinsockel um den Ölberg restauriert worden. Durch das Dach, das in den 1950er-Jahren errichtet wurde, wird die Monumentalskulptur sehr verschattet. Deshalb wurde laut Verein die dunkle Holzdecke unter dem Dach entfernt, um den an der Spitze befindlichen Skulpturen nach oben mehr Raum zu geben. Der umlaufende Holzschwellenkranz wurde gereinigt und von dunklen Überzügen befreit. Der Dachbereich soll zukünftig geöffnet bleiben und der Ölberg dort auch eine eigene Beleuchtung erhalten.

Als Nächstes geht es um die Reinigung und Restaurierung der Steinoberflächen der Architektur und der 18 Figuren. Eine Vorreinigung der Pfeiler sowie von Teilen des Sockels wurde der Mitteilung zufolge bereits mit Heißdampf durchgeführt. Die Figuren zeigten verschiedene Schadensphänomene je nach Position: Vergrünung im Norden, schwarze Krusten oben, Teilverschmutzungen im Süden. „Je nach Nähe zum Außenbereich sind die Schäden durch Vandalismus unterschiedlich groß.“ Alle Paten und weitere Spender über 1000 Euro würden nach Abschluss des Projekts mit einem Schild im Bereich des Ölbergs dauerhaft gewürdigt.

Kontakt

www.dombauverein-speyer.de, E-Mail aninfo@dombauverein-speyer.de.