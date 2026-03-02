Ab Ende März wird das vom Dombauverein initiierte Projekt „Ölberg-Sanierung“ konkret: Die Suche nach Paten für 18 Figuren beginnt über ein Verzeichnis mit den Einzelkosten.

Das anlässlich des Jubiläumsjahrs 2025 gestartete Projekt „Ölberg-Sanierung“ wird im 31. Jahr des Bestehens des Dombauvereins Speyer fortgeführt. Vereinsvorsitzender Gottfried Jung und Dombaumeisterin Hedwig Drabik kündigten bei der Mitgliederversammlung des Dombauvereins an, dass das Verzeichnis im Netz und in der Geschäftsstelle einsehbar sein werde. Parallel zu den Figuren werde das Denkmal auf der Freifläche südlich des Doms gereinigt, saniert und erhalte eine Beleuchtung. „Die Ausschreibung der einzelnen Gewerke läuft.“

Nach wie vor nötig sind Geld, Spenden, Vermächtnisse, Nachlässe und Erbschaften, damit der Verein weiter den Erhalt des Weltkulturerbes sichern helfen kann. Der Geschäftsbericht Jungs und der Kassenbericht von Schatzmeister Winfried Szkutnik machten das unmissverständlich deutlich. Rund zehn Millionen Euro hat der Verein demnach im Laufe seines 30-jährigen Bestehens für den Dom erbracht. Erwirtschaftet werden diese Gelder durch den Verkauf von Dombausteinen, Konzerte oder Aktionen wie Lesungen oder den Kunstmarkt im Ägidienhaus. Der nächste findet am 18. Oktober statt.

Anzahl der Mitglieder steigt

Aus dem Angebot des Dombauvereins 2026 hob Jung einige Termine hervor: am 26. März ein Wissenschaftliches Forum über Sandstein, das Baumaterial des Kaiserdomes, am 23. April Präsentation der neuen Domwein-Edition, am 5. November ein wissenschaftliches Forum über Drabiks Arbeit an der Kathedrale. Die vielfältigen Herausforderungen an ihrem Arbeitsplatz machte ihr kleiner Überblick zu den laufenden Projekten deutlich: von Sanierung der Osttürme über die Beleuchtung, die Problematik der Wasserableitung weg vom Bauwerk, die Steinsanierungen bis hin zu – ganz neu – Schäden am Heidentürmchen. Drabik: „Ja, auch das gehört zu uns.“

Nach wie vor sind Mitgliedsbeiträge ein fester Einnahmeposten des Vereins. Er ist im Jahr 2025 auf aktuell 2529 Mitglieder gewachsen und hat 108 Neuzugänge verzeichnet (2024: 2509, 2025: 2520). Beiträge und Spenden addierten sich im vergangenen Jahr auf 149.001 Euro. Die Dombausteine erbrachten 87.196 Euro. Bei Gesamteinnahmen von 268.402,75 und Gesamtausgaben von 137.139,93 Euro konnte Szkutnik einen Überschuss von 131.262,82 verbuchen. Wie jedes Jahr hat der Verein 2025 wieder 130.000 Euro an das Domkapitel gegeben. Das hat davon gut 95.200 Euro für Gerüstbau und Naturwerksteinarbeiten an den Osttürmen verwendet, dazu rund 49.000 für den Ölberg.

Eine außergewöhnliche Erbschaft

Aufgeklärt hat der Schatzmeister die Versammlung über die Verwendung des dem Verein 2025 unerwartet zugeflossenen Erbes der im Juni 2024 verstorbenen Medizinerin Christa Elisabeth Panhans vor allem aus Immobilien und Grundstücken in Höhe von 1.040.000 Euro. „Ihr Herz schlug wahrlich für den Dom“, zitierte Jung vor der Versammlung die entsprechende Schlagzeile der RHEINPFALZ. Konkret wurden laut Szkutnik 225.000 Euro schon im Jahr 2025 in die laufende Sanierung der Osttürme gesteckt. 75 Prozent der übrigen 817.500 Euro werden 2026 ausgeben, 25 Prozent 2027.

Weil sie als Ruheständler satzungsgemäß aus dem Vorstand des Dombauvereins ausscheiden müssen, hat Vorsitzender Jung Domdekan und Domkustos Christoph Kohl sowie Dompfarrer Matthias Bender am Samstag verabschiedet. „Das vielleicht sichtbarste Zeichen seiner Arbeit ist die Zusammenführung aller Personen und Institutionen, die unmittelbar etwas mit dem Dom zu tun haben, im Haus am Dom. Das ist der bleibende Verdienst“, würdigte er Kohl. „Trotz seiner großen Belastung als Pfarrer von Pax Christi war Matthias Bender für den Dombauverein stets ansprechbar“, dankte Jung Bender. Der Vorstand des Dombauvereins wurde erwartungsgemäß komplett im Amt bestätigt.

Ehrungen

120 Mitglieder gehören dem Dombauverein seit 30 Jahren an. 24 waren persönlich dabei und wurden geehrt: Karl Ackermann, Ursula Brilla, Andreas Brilla, Stefan Bummel, Dompfarrei Pax Christi, Maria und Georg Emes, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemar, Clemens Keller, Monika Knußmann, Christa Löser, Edwin Mayer, F. J. Metz, Hans-Joachim Ritter, Saliergesellschaft, Liesel Schermer, Lieselotte Schweickert, Tobias Uhrig, Hans Uhrig, Hermann Wilhelm, Herta sowie Manuela und Petra Wilhelm, Rosemarie Wittig.

