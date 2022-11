Der Dom als Kuckucksuhr, der Dom als Ausstecher für Plätzchen, der Dom als Anhänger – auch dieses Jahr wieder bietet der Dombauverein Weihnachtsgeschenke für alle an, die das Besondere suchen. Eine Domwanduhr beispielsweise kündigt jedem an, was die Stunde geschlagen hat. Jede Uhr sei ein Unikat, versichert der Dombauverein. Hergestellt wurden sie bei einem Fair-Trade-Projekt in Handarbeit in einer kleinen Uhrenwerkstatt in Kolumbien. Für die Uhrengehäuse werden Altmetalle verwendet.

Sterlingsilber hingegen ist das Material, aus dem der Speyerer Goldschmied Dietmar Günster Anhänger mit der stilisierten Vorderansicht des Doms herstellt.

Nicht fehlen dürfen freilich die Verkaufsschlager des vergangenen Jahres: die Domausstecher, die nicht nur für Weihnachtsplätzchen, sondern ganzjährig für Gebäck verwendet werden können. Dazu gibt es Dom-Spirituosen oder Dom-Schokolade. Der Erlös ist für den Erhalt des Kaiserdoms bestimmt. Erhältlich sind die zahlreichen Geschenkideen am Stand des Dombauvereins am Samstag, 26. November, 8 bis 12 Uhr, auf dem Wochenmarkt auf dem Königsplatz.