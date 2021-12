Der Dombauverein Speyer hat zuletzt mit Plätzchen-Ausstechern in Form der Speyerer Kathedrale für Aufruhr gesorgt. Binnen weniger Stunden waren die Förmchen mehrmals ausverkauft. Jetzt gibt es ein neues Produkt im Sortiment.

Aus Sterlingsilber hat der Dombauverein Speyer zusammen mit der Speyerer Goldschmiedewerkstatt Günster sein Motto „Ein Herz für den Dom“ in einem neuen Projekt umgesetzt. Als Anhänger für Ketten oder als Pin für das Revers ist der Dom jetzt laut einer Pressemitteilung des Dombauvereins erhältlich.

Der „Dom-Anhänger mit Herz“ ist demnach in 925er Silber gefertigt, 15 Millimeter breit und 21 Millimeter hoch. Er sei beidseitig tragbar und zeige die abstrahierte Vorderansicht des Doms mit einem ausgesparten Herz auf Höhe des Radfensters. Die glatte Seite entspricht dem Logo des Dombauvereines und ist matt.

Anhänger und Pin sind in der Dom-Info, der Geschäftsstelle des Dombauvereins, Edith-Stein-Platz 4, sowie in der Goldschmiede Günster für 79 Euro pro Stück erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Domerhalt zugute. Auf Wunsch kann der Anhänger auch in Gelb- und Weißgold sowie in Platin direkt bei der Goldschmiede bestellt werden unter Telefon 0171 2861326 oder per E-Mail an dguenstervs@t-online.de.