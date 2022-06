Das bislang größte Projekt von Dombaumeisterin Hedwig Drabik, die Sanierung des Vierungsturms, ist fertiggestellt. Dabei ist längst nicht alles so gelaufen wie geplant – weder finanziell noch mit Blick auf den Zeitplan. Eine böse Überraschung gab es vor allem direkt unterm Kuppeldach.

Mindestens 100 Jahre lang soll auf dem Vierungsturm jetzt Ruhe sein. Das wünscht sich die Speyerer Dombaumeisterin Hedwig Drabik, die mit ihrem Teamnach vier Jahren Arbeit ihr bislang größtes Projekt an der Kathedrale vollendet hat. Mit ihrem Amtsantritt im April 2019 hatte sie die Sanierung der romanischen Bausubstanz von Dombaumeister-Vorgänger Mario Colletto übernommen. Letztlich hat sie doppelt so lange gedauert wie geplant. Und sie ist mit voraussichtlich 1,8 Millionen Euro dreimal so teuer geworden wie gedacht. Zufrieden ist Drabik trotzdem.

Dabei war die Sanierung der Vierung alles andere als ein einfaches Projekt. Immer wieder gab es böse Überraschungen, wie Drabik bei einem Termin vor Ort am Mittwoch erklärte. Die erste Überraschung schlug schon kurz nach dem Aufstellen des Gerüsts im Jahr 2018 auf, als die Wandflächen in Augenschein genommen, die Säulen der Zwerggalerie mit Ultraschall untersucht und Probestücke analysiert wurden. Das Ergebnis: Besonders die Südwestseite war von Schäden betroffen. Der zementgebundene Putz, der bei der letzten Sanierung in den 1960er-Jahren aufgetragen wurde, tat am zum größten Teil aus Tuffstein bestehenden Mauerwerk sein Übriges. Doch nicht alles war schlecht.

Mit historischer Technik hergestellt

„Unter dem Putz haben wir eine tolle Entdeckung gemacht“, erzählte Drabik rückblickend. Sie habe eine sogenannte Pietra rasa, ein plastisch gestaltetes Fugenbild aus nahezu hellweißem Kalkmörtel, freigelegt. Etwas Ähnliches sei auch an anderen Stellen am Dom gefunden worden. Letztlich habe sich das Team aber – auch in Abstimmung mit Denkmalpflegern und Wissenschaftlichem Beirat – dazu entschieden, den neuen, kalkbasierten und in historischer Technik hergestellten Putz wieder rot einzufärben. „So fügt er sich harmonisch ins Gesamtbild ein“, erklärte Drabik.

Besonders schlimm sah es aus Drabiks Sicht aber im Dachstuhl der Vierungskuppel aus. „Das war das Worst-Case-Szenario“, erinnerte sie sich zurück. Das Dachtragewerk war mit Holzschutzmitteln kontaminiert, der echte Hausschwamm – ein Schädling – hatte sich durch die gesamte Fußkonstruktion und in die Sparren hochgefressen. „Die Tragfähigkeit des Dachs war bereits erheblich vermindert“, so Drabik.

Kupferblech wurde wiederverwendet

Die markante grüne Kupferdachhaut kam also zunächst runter, konnte aber später mit wenigen Ausnahmen wieder vollständig angebracht werden. Darunter arbeiteten die Experten in insgesamt acht Abschnitten gegen den Uhrzeigersinn. Gut dreieinhalb Monate hat es gedauert, die kaputten Teile der Sparren herauszuschneiden und durch gesunde, maßgefertigte Teile zu ersetzen. „Wir haben so wenig Stahl wie möglich eingebaut“, erläuterte Drabik. Der sogenannte Ringanker aber war nicht mehr zu retten. Er musste komplett ausgetauscht und für eine bessere Belüftung unter dem Dach eine Lüftungsebene installiert werden. Damit Handwerker in Zukunft besser an die Kuppel herankommen, wurde zudem ein alter Zugang im Außenbereich mit einer Seilsicherungsanlage versehen.

Bekommen hat der Vierungsturm auch eine neue Kupferrinne, die Regenwasser vom Dach besser ableiten soll. Die alte Regenrinne war für Starkregenereignisse, wie sie immer häufiger vorkommen, nicht ausgelegt und schlichtweg mit den Wassermengen überfordert. Unterstützen sollen bei der Wasserführung künftig auch neue, vorher nicht vorhandene Fallrohre. In der Vergangenheit hatte Regenwasser am Dom immer wieder für nasse Wände gesorgt, besonders an der Afrakapelle auf der Nordseite war das sichtbar.

Sandstein von der Haardt

Um die Wasserführung noch weiter zu verbessern, hat das Team um Dombaumeisterin Hedwig Drabik außerdem die konstruktiv falsch ausgeführten Bodenplatten der Zwerggalerie entfernt. Das Wasser war dort statt nach außen in Richtung Dommitte geflossen. Drabik hatte ursprünglich geplant, die Bodenplatten durch passende Kupferbleche zu ersetzen. Doch auch hier hat sie wieder eine Entdeckung gemacht: „Wir haben originale Sandsteinelemente in rot und gelb gefunden.“ Statt Kupferblechen haben die Handwerker schließlich Sandstein aus dem Raum Kaiserslautern und von der Haardt verbaut.

Obwohl die Arbeiten am Vierungsturm gerade erst fertiggeworden sind, denkt die Dombaumeisterin schon an das nächste Großprojekt: die Sanierung der beiden Osttürme. Vier oder fünf Millionen Euro könnte sie kosten. „Aber da sind wir jetzt mit Schätzungen vorsichtig geworden“, so Drabik.