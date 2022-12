Eine Gedenkveranstaltung für Betroffene von Missbrauch ist am Mittwoch, 7. Dezember, in der Vorhalle des Doms geplant. Sie beginnt laut Bistum um 16.30 Uhr und wird gemeinsam vom Betroffenenbeirat und dem Netzwerk Prävention im Bistum Speyer ausgerichtet. Eingeladen sind alle Betroffenen sowie alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter des Bistums. Das Format richte sich aber auch an Besucher des Doms, die an diesem Tag zufällig anwesend sind.

„Ziel ist es, das Bewusstsein für das Thema sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt zu schärfen, das Leid der Betroffenen ins Bewusstsein zu rufen und so auch zukünftigem Missbrauch entgegenzuwirken“, sagt Bernd Held, Vorsitzender des unabhängigen Betroffenenbeirats im Bistum. „In der Vorhalle des Doms möchten wir in einem entsprechenden würdigen Rahmen klar erkennbar machen, wie wichtig der Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt ist“, betont Christine Lormes, Präventionsbeauftragte des Bistums. Angekündigt ist auch eine künstlerische Aktion mit dem Titel „Dunkelziffer“.

Mit dabei sein wird laut Bistum neben Bischof Karl-Heinz Wiesemann auch Rudi Schreiber aus Birkenheide, der ab September eine 55-tägige Pilgertour über Speyer nach Rom unternommen hat, um Missbrauchsopfern zu gedenken. „Ich pilgere, um das Thema Aufarbeitung im Bewusstsein zu halten“, sagt er.