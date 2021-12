Mit Klebstoff haben unbekannte Täter zwischen 18 Uhr am vergangenen Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag mehrere Türschlösser des Speyerer Doms sowie umliegender Dienstgebäude des Bistums beschädigt. Das teilte die Speyerer Polizeiinspektion mit. Im gleichen Tatzeitraum wurden demnach das Schloss des Hoftors des Edith-Stein-Gymnasiums im Langensteinweg auf dieselbe Art beschädigt. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Die Beamten führen nach eigener Aussage ab sofort verstärkte Streifenmaßnahmen an den genannten Örtlichkeiten durch. Schon vor einer Woche waren Türschlösser an einem Testzentrum in der Auestraße verklebt worden. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise liefern kann: Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.