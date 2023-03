Der Vogelsachverständige am Kaiserdom ist guter Dinge, dass sich auch dieses Jahr wieder Nachwuchs bei den Dom-Uhus einstellt. „Die Uhus waren beide da und haben Mitte Februar sehr schön gerufen, über mehrere Stunden und Tage“, berichtet Sven Ofer auf Anfrage. Seit gut drei Wochen seien sie nicht mehr zu hören, „aber ich gehe davon aus, dass die Paarung erfolgreich war und sie derzeit im Dom brüten“, so Ofer. Wo genau sich die beiden Greifvögel aufhalten, ob im nordwestlichen oder im nordöstlichen Turm, wisse er nicht. „Das werden wir erst Mitte April herausfinden. Dann erst schaue ich nach“, sagt Ofer, der abwarten will, bis die geschlüpften Jungvögel einige Tage alt sind. Das Wanderfalken-Paar in der Kirche St. Joseph habe er schon gesehen. Von ihm sei er sicher, dass es da sei.

Die Uhus am Dom sorgen immer wieder für Aufsehen und Schlagzeilen, im vergangenen Jahr unter anderem, weil zwei Junge gestorben waren.