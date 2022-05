Die auf einem Turm des Doms geborenen Uhus sind in dieser Woche beringt worden. Das berichtet der Berghausener Experte Sven Ofer, des dies im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie (Vogelwarte Radolfzell) übernommen hat. So werde dem Natur- und Artenschutz gedient. Die jungen Eulen sind nach seiner Einschätzung zwischen neun und zehn Wochen alt. „Sie werden flügge und der Aktionsradius nimmt zu“, berichtet er. Das habe für ihn etliche Einsätze ausgelöst, weil er den Jungvögeln helfen musste. Auch die Feuerwehr und die Polizei wurden teilweise von Passanten angerufen, weil die Vögel am Boden saßen und hilflos wirkten. So habe etwa am Donnerstag einer von ihnen einen Ausflug zum Dom-Café gemacht, berichtet Ofer. Er habe diesen ebenso zurück zur Kathedrale gebracht wie das Tier, das kurz darauf an der Straße des Domparkplatzes gefunden worden war: „Dort kauerte er recht ungeschützt vor Hunden und vorbeifahrenden Autos.“ Die Uhus entwickelten sich gut und benötigten bald keine Hilfe mehr.