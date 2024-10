Eines der größten Vorhaben seit vielen Jahren am Speyerer Dom geht voran: Mit einem Teleskopkran werden in diesen Tagen besonders schwere Gerüstteile am Südostturm platziert. Genau wie der nordöstliche Turm wird er in den kommenden Jahren umfassend saniert. Schon die Vorbereitung erfordert Spezialisten.

Tiefer Nebel liegt über dem Dom. Immer wieder zücken Menschen auf der Maximilianstraße