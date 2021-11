In der Dom-Info in Speyer sind bis Donnerstag, 14 Uhr, mindestens 134 Plätzchenausstecher in Dom-Form über die Ladentheke gegangen. „Das ist ziemlich viel“, teilt Bastian Hoffmann, Leiter des Besuchermanagements, auf Anfrage mit. Der Dombauverein Speyer hatte die Plätzchenausstecher vor Kurzem ins Sortiment aufgenommen und mit dem Verkaufsstart einen Backwettbewerb ausgerufen. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sieben Plätzchen und das dazugehörige Rezept am Donnerstag, 18., oder Freitag, 19. November, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr in der Geschäftsstelle des Dombauvereins am Edith-Stein-Platz einreichen. Eine Jury prämiert die drei besten Rezepte. Erhältlich sind die Ausstecher für je 7,50 Euro in der Dom-Info, beim Dombauverein, beim Kunstverein der Stadt Speyer im Kulturhof Flachsgasse sowie bei der Bäckerei Hartmann in Schwegenheim.