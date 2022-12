Als Helmut Kauf ein Kind war, ist er immer mit seiner Mutter in den Speyerer Dom gegangen, um dort die große Krippenlandschaft zu betrachten. Deren Aufbau habe ihn schon als Knirps begeistert. Mittlerweile ist Kauf selbst Opa und hat seine eigene Pfalzkrippe zu Hause, die sich an die Dom-Krippe anlehnt.

„Überall gibt es Landschaftskrippen – weshalb dann nicht in den eigenen vier Wänden“, wirft Kauf ein, während er mit einem breiten Lächeln seinen ganzen Stolz im Eigenheim präsentiert. Eine große Krippenlandschaft erstreckt sich dort auf gut 2,50 Meter Länge und 1,20 Meter Breite. Natürlich ist bei ihm nicht irgendeine Landschaft zu sehen, sondern zum einen eine Marke Eigenbau und zum anderen eine mit der Marke Pfalz.

Im Mittelpunkt des Ganzen steht die Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind. Bekannt kommt sie einem vor, und tatsächlich kann Kauf erklären, weshalb. „Sie ist dem Original des Münchener Schnitzers nachempfunden“, sagt er. Otto Zehentbauer heißt der Künstler und hat unter anderem die Speyerer Kathedrale ausgestattet. Die Ursprungsansicht gibt es dort allerdings nicht mehr. „Irgendwann wurde der Stall überpinselt und ist seither ergraut“, erklärt der Ur-Speyerer. Er ist bei der Basis geblieben.

„Jeden Abend dran gesessen“

Gut vier Wochen Arbeit hat Kauf die Herstellung der Domkrippe in Miniatur gekostet. „Jeden Abend war ich dran gesessen“, erklärt er. Dem nicht genug, musste er das Meisterstück gleich doppelt anfertigen: Seine Tochter Karina meldete direkt Interesse an und bekam ein zweites Exemplar.

Jede Menge Geduld und Fingerspitzengefühl war vonnöten, um alles originalgetreu wiederzugeben. Das gilt auch für die restlichen Elemente in der Landschaft, zu denen die Darstellung der Krippe in Neustadt-Hambach, eine Weinkelter nach dem Original im Historischen Museum und ein Rebenberg mit dem Speyerer Ruländer Wein gehören. Als Kulisse im Hintergrund dient zudem der Sternenhimmel über den Speyerer Kirchtürmen. „Das ist dem Ausblick vom Narrenberg in Berghausen nachempfunden“, lässt Kauf wissen. Sogar Weintrauben in extremer Miniatur hat der Bastler in einer Weinkelter und auf dem Rücken eines Wanderburschen angebracht. Dem Pferd, das den Karren voller Trauben zieht, hat er ein Ledergeschirr verpasst.

Tischbeine verlängert

Ein paar Tage vor Weihnachten beginnt Kauf alljährlich mit dem Aufbau der Krippe. Vor einiger Zeit musste er die Tischbeine kreativ „verlängern“, nachdem eine neue Couch den Blick auf die Landschaft aufgrund der Höhe versperrte. Alle Aufbauten sind von Kauf handgemacht, selbst filigranste Einzelteile. Lediglich die Tiere und Figuren sind gekauft. Aber auch da fällt Kauf der eine oder andere Kniff ein: So trägt der Hirtenhund seit 2022 ein Trinkgefäß um den Hals. Klar: Für den echten Pfälzer ist das ein Dubbeglas.