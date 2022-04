Auf der Nordseite des Speyerer Doms sowie im Inneren der Kathedrale sind in den vergangenen Tagen Gerüste gestellt worden. Laut einer Pressemitteilung des Bistums Speyer sollen im Inneren des Doms Voruntersuchungen an den Fresken stattfinden. Bei einer ersten Kontrolle mit dem Hubsteiger hatte eine Restauratorin bereits Schäden festgestellt. Im Anschluss an die jetzige Untersuchung soll laut der Mitteilung ein Restaurierungskonzept für die Wandmalereien erstellt werden. Außerdem untersucht werden sollen Steinflächen, Fensterverglasungen und die Zugstäbe im Mittelschiff mit Blick auf die Statik. „An dieser Stelle steht das Gebäude unterer besonderer Spannung, da sich dort eine Baunaht an der Verbindung vom in der Barockzeit wieder aufgebauten Dom zum mittelalterlichen Ostteil befindet“, wird Dombaumeisterin Hedwig Drabik zitiert. Im November des vergangenen Jahres hatte sich ein Eisenkeil aus einer der Fensterwölbungen gelöst. Laut Bistum fallen immer wieder fallen kleine Putzstück ab, sodass nun in größerem Umfang nach der Ursache gesucht werden soll. Von Außen will die Dombaumeisterin mit ihrem Team den im Mauerwerk befestigten Zuganker sowie die Fensterflächen untersuchen. Die Gerüste sollen bis Pfingsten abgebaut werden.