Weil der Energieverbrauch des Doms deutlich gesunken ist, wurde der bisherige Transformator durch ein kleiner dimensioniertes Gerät ersetzt. Wie der Mitgliederzeitung des Dombauvereins zu entnehmen ist, war die alte Anlage der Firma Siemens aus dem Jahr 1963 in keinem guten Zustand. Konzipiert war der Transformator ursprünglich für eine deutlich größere Stromabnahme, als sie aktuell stattfindet. Energiesparmaßnahmen wie die Umstellung der Leuchtmittel auf LED haben nach Angaben des Domkapitels dazu geführt, dass der alte Trafo „überdimensioniert und ungeeignet“ sei, „da eine zu geringfügige Auslastung elektrischer Geräte diese schädigt“. Das hätte letztlich zum Ausfall der Anlage führen können. Dann wäre der Dom nicht nur dunkel geblieben, sondern auch stumm, weil auch die Lautsprecher- und die Brandschutzanlagen Strom benötigen, so das Domkapitel. Daher sei gemeinsam mit den Stadtwerken (SWS) für knapp 38.000 Euro ein neuer Trafo eingebaut worden.