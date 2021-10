Vor 40 Jahren wurde der Speyerer Dom in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. In der Stadt wird das am Wochenende vom 29. bis 31. Oktober groß gefeiert – unter anderem mit einem Konzert und einem Festakt. Teil der Feierlichkeiten ist auch ein Pontifikalamt, dass der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag, 31. Oktober, 10 Uhr, im Dom feiert. Die Dompröpste aus Trier und Worms, Werner Rössel und Tobias Schäfer, werden laut einer Mitteilung des Bistums konzelebrieren. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Dommusik Speyer gestaltet. Der Konzertchor des Mädchenchores, die jungen Männerstimmen der Domsingknaben und der Domchor singen Stücke von Christopher Tambling und Anton Bruckner sowie Liedsätze zum Gotteslob von Schmid, Heiß und Melchiori. Eine Voranmeldung zum Gottesdienst ist möglich unter kirchen-in-speyer.de. sowie über das Pfarramt der Dompfarrei Pax Christi, E-Mail: pfarramt.speyer@bistum-speyer.de, Telefon 06232 102 140.