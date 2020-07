Sachkundige Führung: Seit Sonntag, 4. Juli, wartet der Speyerer Dom wieder mit einem besonderen Angebot auf. Mitglieder der Dompfarrei stehen Besuchern der Kathedrale als persönliche Ansprechpartner für Fragen oder bei besonderen Anliegen zur Verfügung. Der Dienst, der über die Wintermonate pausiert, war wegen der Corona-Pandemie bis jetzt ausgesetzt worden. Das hat das Bistum am Dienstag mitgeteilt. Ziel des Angebots ist es, den Gästen den Dom als Gotteshaus zu zeigen – in der Begegnung mit Menschen vor Ort. Der Dom-Besucherdienst ist mittwochs, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr im Einsatz. Die „Basisstation“ des Besucherdienstes befindet sich im südlichen Seitenschiff. Dort gibt es auch Auskunft über Aktivitäten der Dompfarrei und des Bistums sowie über spirituelle Angebote. Darüber hinaus ist eine ständige „mobile Präsenz“ im Dom unterwegs. Sie steht Den Dom-Besuchern an besonders markanten Punkten Rede und Antwort – in der Krypta, in der Taufkapelle oder am viel besuchten Kerzenständer. Für Einzelpersonen besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch.