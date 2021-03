Gute Aussichten für mehr Sauberkeit in der Stadt: Wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Stadtratssitzung am Donnerstag sagte, würden die Stadtreinigung und die Zentralen Dienste die Standorte der Dogstations, die Tüten für die Aufnahme von Hundekot enthalten, dahingehend überprüfen, ob diese an den wichtigsten Laufwegen der Hundebesitzer liegen. Gegebenenfalls sollen welche verlegt werden. „Derzeit sind 41 Dogstations installiert. Einige davon sind wegen Baustellen derzeit abgebaut, sie werden nach Ende der Arbeiten wieder aufgebaut“, sagte Seiler. In diesem Jahr soll ein E-Transporter angeschafft werden, der bei Installation und Betrieb der Dogstations zum Einsatz kommt. Die OB informierte über das Thema wegen einer Bürgerforderung nach mehr Stationen.