Bei einem Projekt der DM-Drogeriemarktkette unter dem Motto „Lust auf Zukunft“ stimmten die Mitarbeiter des Unternehmens ab, welche soziale Einrichtungen unterstützt werden sollen. Einer der Wahlsieger war die Speyerer Tafel.„Wir unterstützen Organisationen, die zum Allgemeinwohl beitragen“, erklärte Hannah Howanietz, Filialleiterin in der Maximilianstraße. Sie überreichte der Leiterin der Tafel, Karin Maier, einen Scheck in Höhe von 1800 Euro. Maier bedankte sich „bei allen, die so fleißig für die Tafel abgestimmt haben“. Mit „Lust an Zukunft“ sei es in diesem Sommer gelungen, „ein starkes Zeichen für eine lebenswerte und weltoffene Gesellschaft zu setzen“, heißt es bei dem Unternehmen. In Speyer wurde neben der Tafel der Malteser Hilfsdienst bedacht. Neben dem Geschäft in der Fußgängerzone hat DM in der Domstadt Filialen in der St.-German- und in der Wormser Landstraße