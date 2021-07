Sicher schwimmen kann, wer mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze erworben hat, erklärt Robert Tiesler von der Ortsgruppe Speyer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Damit seien Kinder auch fürs Schwimmen im See gewappnet. Dafür reicht seiner Erfahrung nach das Seepferdchen-Abzeichen nicht aus. Es besage nur, dass Kinder nicht untergehen, wenn sie zum Beispiel ins Wasser fallen. Um sicher zu schwimmen, brauche es aber mehr Übung, so Tiesler. Wie schnell es ein Kind lernt, ist ihm zufolge „sehr individuell und kommt auf die Voraussetzungen an“.

Schon vor der Corona-Pandemie hatte eine repräsentative Umfrage ermittelt: 59 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer. Diese und weitere Studien im Auftrag der DLRG besagen, dass die meisten Menschen in der Grundschulzeit das Schwimmen gelernt haben. Tiesler rechnet damit, dass die Wartelisten für DLRG-Kurse nun noch länger werden. Auch wenn in den Bädern zusätzliche Zeiten für Kurse zur Verfügung stünden, müssten diese zu den Zeiten der ehrenamtlichen Trainer passen. Darüber spreche die Ortsgruppe derzeit mit den Stadtwerken. Das Bademaxx selbst bietet in den Sommerferien zwölf Schwimmkurse an, die nach kurzer Zeit ausgebucht waren.