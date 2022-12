Bilanz über drei Jahre hat am Sonntag der Ortsverein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Speyer gezogen. Bei der Veranstaltung im eisigen Binsfeld wurde ein Lebensretter besonders geehrt.

Der besondere Dank ging an DLRG-Mitglied Boris Münzer aus Dudenhofen für eine Lebensrettung im August in Mannheim. Er war zum ersten Mal mit seiner Familie am Vogelstangsee zu Gast, als sich ein Unglück ereignete. Aus den Augenwinkeln hatte der Dudenhofener drei fröhlich planschende, aber nicht schwimmende Jugendliche gesehen. Als er wenige Minuten später wieder hinblickte, waren es nur noch zwei. Sie konnten tatsächlich nicht schwimmen, und ein 15-Jähriger war untergegangen. Ein Fahrradfahrer ist schon zur Hilfe geeilt, fündig wird jedoch der 42-jährige Münzer, der sich die Taucherbrille seines Sohnes geschnappt hat und in den See gesprungen ist. Er findet den jungen Mann, zieht ihn nach oben und kann ihn zusammen mit weiteren Helfern wiederbeleben. Beim DLRG wird der Dudenhofener als Vorbild geehrt.

Auch in Speyer habe es von 2020 bis 2022 zahlreiche DRLG-Einsätze gegeben, bei denen es um Leben und Tod ging, berichtet Sprecher Paul Regenauer. Für 2020 steht ein internistischer Notfall im Wasser in seiner Liste, auf den ein stationärer Aufenthalt folgte. Zudem mussten Helfer ausrücken, als eine Person im Rhein trieb. Für 2021 zählt er zehn größere Einsätze auf. Ein Boot drohte im Rhein zu sinken, eine Person musste aus dem Speyerlachsee geborgen werden, ein brennendes Boot und mehrere medizinische Notfälle beim Baden gehören dazu. Auch das Jahr 2022 habe fast die komplette Palette der Wassernotfälle mit sich gebracht. Genannt werden unter anderem ein gesunkenes Sportboot, eine Personensuche nach nächtlichen Hilferufen, mehrere Vermisste und ins Wasser gefallene Personen.

Schwimmpässe verliehen

Das Speyerer DLRG übernimmt unter anderem im Sommerhalbjahr regelmäßig Wachdienste im Binsfeld. Daneben wird die Ausbildung großgeschrieben. Ein Ergebnis: 35 bronzene, 27 silberne, zwölf goldene Ehrungen mit dem „Deutschen Schwimmpass“. Auszeichnungen gab es auch für Rettungsschwimmer: 24 in Bronze und 66 in Silber. Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Mitgliederehrungen

50 Jahre: Erna Dörr, Norbert Hanisch, Stefan Löscher, Jorg Tobschall

40 Jahre: Horst Hoffmann, Peter Mlodochowski, Brigitte Sternberger, Thomas Thiry, Angela Tiesler

25 Jahre: Felix Grebner, Dieter Merz