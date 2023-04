Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feierstimmung trotz Corona? Ja, die gibt es. Mit seiner Single „Waterdrop“ stürmt der in Speyer allseits bekannte DJ Olde derzeit die Charts. Die Plattenteller lässt der 31-Jährige, der in Schifferstadt wohnt, jetzt statt im Club im Netz rotieren – und ist zufrieden: „Ich bin genauso gebucht wie vor Corona.“ Dabei ist er ja DJ nur im Nebenjob.

„I’m DJ-ing here and I see you on the screen“, erklärt DJ Olde im Promo-Clip auf der Seite einer Event-Agentur sein virtuelles Partykonzept „Digital Beats