In der zweiten Woche läuft nun der Betrieb der Schlittschuhbahn am Altpörtel. Gerade die sonst für das Geschäft guten Abendstunden fallen für Betreiber Freddy Zinnecker und Team weg, seit der Weihnachtsmarkt um 18 Uhr geschlossen werden muss. Trotz des verringerten Betriebs gibt es – wie schon 2019 – eine Diskussion um den Kunststoffabrieb, der an der Bahn entsteht.

Die Speyerer Schlittschuhfahrer sind nicht auf echtem Eis unterwegs, sondern auf speziellen Kunststoffplatten. Obwohl keine ganz scharfen Schlittschuhe zugelassen sind, können sich