Praktische Bildungsarbeit betreibt der Serviceclub Kiwanis Speyer seit vielen Jahren. Jetzt hat er 85 Schulranzen an 16 Kitas verteilt – eine Hilfe im Wert von 13.000 Euro.

Vor gut zehn Jahren haben die Mitglieder von Kiwanis in Speyer festgestellt, dass nicht alle Familien das Geld aufbringen können, um ihren Kindern Schulranzen zu kaufen. Zwölf Exemplare wurden damals ausgegeben. Fast sechsmal so hoch ist der Bedarf heute. „Wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, wie im Moment, wird daran gespart“, hat Nicole Kaminsky von Kiwanis festgestellt. Genau da will der Serviceclub ansetzen. „Die Kinder sollten nicht von Anfang an gebrandmarkt werden“, unterstreicht die Pressesprecherin.

Kisten mit Heften, Stiften und Turnschuhen

Eine ordentliche Schulausstattung gehöre unbedingt dazu, bekräftigt Rosi Henrich. Sie selbst war bis zur Rente Leiterin einer Kindertagesstätte und kennt die Materie. „Erst hatten wir gar niemanden, dann meldeten zwei Eltern Bedarf an, dann fünf“, zeigt sie die Steigerungsrate innerhalb weniger Jahre auf. Der Club fragt in den örtlichen Kitas jeweils diskret ab, welche Familien von künftigen Erstklässlern sich über die Unterstützung freuen könnten. Es gehe dabei nicht nur um das Materielle, sondern auch um Bildung: Nicht nur den Erziehungsberechtigten solle die Bedeutung eines fachgerechten Schulranzens begreiflich gemacht werden, so Henrich. „Auch die Kinder sollen sehen, dass das wichtig für die Schule ist.“

In dieser Woche packten gut ein Dutzend Kiwanis-Helfer in den Räumen von Mitglied Jürgen Straub, Inhaber des gleichnamigen Catering-Betriebs im Speyerer Osten, die 85 Ranzen mit dazugehörigem Material. Mäppchen und Turnbeutel, Trinkflasche und Brotdose sowie zum Schluss eine Warnweste waren am Ende überall enthalten. Zum Verteilungsprozedere erklärt Henrich: „Wir wissen nicht, welche Eltern einen Ranzen benötigen. Die Ausgabe überlassen wir den Kita-Teams.“

Kiwanis erwirtschaftet Geld selbst

Die Freude über den Einsatz des Serviceclubs ist nicht nur für die Jüngsten groß. Sämtliche Schulen in Speyer haben Materialkisten zur Verfügung gestellt bekommen. In diesen ist von Heften und Stiften bis hin zu Turnschuhen und Badehosen vieles zu finden. „Die Schulsozialarbeit meldet uns, was fehlt, und wir bestücken die Kisten damit. Wenn eine Anfrage kommt, kann das entsprechende Produkt ausgegeben werden“, erklärt Henrich. Die Schulen seien heilfroh über das Angebot. Auch für künftige Gymnasialkinder sei die Nachfrage da.

Das Geld, das zur Umsetzung der Kiwanis-Projekte investiert wird, erwirtschaften die Mitglieder eigenständig. Einnahmen werden unter anderem durch die Teilnahme am Herbstmarkt in Speyer-Süd, durch den Verkauf eigener Adventskalender oder seit Neuestem durch die Bewirtung beim Markttreff auf dem Königsplatz generiert.