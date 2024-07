Vor elf Jahren gelang auf dem Speyerer Brezelfest ein Weltrekord. Bei der großen Dirndl-Revival-Party am Samstagabend schwelgten Besucher mehr als einmal in Erinnerungen. Beim Startschuss der „Nacht in Tracht“ gab’s fast kein Durchkommen mehr.

Als Petra Brack in Jubel ausbricht, zeigt die Uhr fast 19.30 Uhr am Brezelfestsamstag. Ausgelöst hat das ein Foto, das auf dem Bildschirm am Bühnenrand eingeblendet worden ist. Die Speyererin