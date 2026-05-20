Dirk Ohl ist neuer Leiter des Bildungszentrums Villa Ecarius mit Stadtbibliothek und Volkshochschule. Er war schon in der Volkshochschule tätig und setzt auf „Aha-Effekte“.

„Aha-Effekte“ hat Dirk Ohl nach eigener Aussage regelmäßig verzeichnet, seit er 2019 als pädagogischer Mitarbeiter zur Volkshochschule (VHS) Speyer gekommen ist: „Wir haben hier immer wieder ganz tolle Angebote, die viele an der VHS oder in der Stadtbibliothek gar nicht erwarten würden.“ Seit 2021 trug er dafür als stellvertretender Leiter Mitverantwortung, jetzt ist der 53-Jährige nach dem altersbedingten Abschied von Vorgängerin Anke Mertens an die erste Position gerückt. Rund 20 Mitarbeiter, davon zehn in der VHS, sind seinem Bereich zugeordnet.

Für „Aha-Effekte“ werden er und sein Team zusammen mit zahlreichen Dozenten weiterhin sorgen, ist Ohl überzeugt. Er hat dafür viele Beispiele. Die begehrten Yoga-Kurse etwa müssten sich in ihrer Qualität zum Beispiel hinter denen von freien Studios nicht verstecken, was in Anbetracht der vergleichsweise günstigen Preise selbst Teilnehmer immer wieder überrasche. Mit Kursen zu Themen wie Resilienz oder Waldbaden sei die VHS möglicherweise sogar etwas ihrer Zeit voraus gewesen: Nach zunächst begrenztem Interesse würden sie inzwischen teilweise überrannt. Ohls Prognose: Die mäßig angelaufenen Faszienkurse seien die nächsten Kandidaten für einen solchen Erfolg, weil genau diese in der Gesundheitsbranche überzeugten.

Experte für Gesundheit

Für den Gesundheitsbereich, mit mehr als 100 der rund 400 Angebote pro Semester größter Sektor innerhalb der VHS, bleibt Ohl auch als Leiter selbst verantwortlich. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler mit Studienschwerpunkt Rehabilitation/Prävention und hat weitere berufliche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Er war in der Betrieblichen Gesundheitsförderung, im kommerziellen Fitnessbereich und im Management von Sportanlagen tätig, bevor er zur VHS wechselte. Der gebürtige Speyerer ist dafür nach 22 Jahren in München zusammen mit seiner Frau und seinem heute elfjährigen Sohn in seine alte Heimat zurückgekehrt.

Als Bildungszentrum-Chef geht sein Blick weit über den Gesundheitsbereich hinaus. „Das ist schon eine andere Hausnummer.“ Es kämen zahlreiche Aufgaben dazu, etwa die Verantwortung für die Mitarbeiter, bei denen ein altersbedingter Umbruch anstehe, der Wunsch nach mehr Inklusion, aber auch das Ringen um die richtigen Schwerpunkte in den anderen Fachbereichen. Die „rappelvollen“ Kochkurse etwa würden ausgebaut, der Sprachenbereich hingegen tue sich schwer. Die über mehrere Jahre stark gebuchten Integrationskurse hätten wegen ausbleibender Zuschüsse sinkende Teilnehmerzahlen. Klassische Sprachkurse litten unter digitaler Konkurrenz wie Übersetzungs-Apps.

„Die Auslastung der Angebote ist teilweise sehr unterschiedlich von einem Semester zum nächsten und ein bisschen weniger planbar geworden“, sagt Ohl über die „Aha-Effekte“, die es auch für ihn und sein Team immer wieder gebe. Die VHS als Überraschungstüte: Wie sich die jährlich rund 8000 Teilnehmer auf die 800 Angebote verteilten, könne nicht mehr so gut wie früher vorhergesagt werden.

Kooperationen fruchten

Das altbekannte Problem, dass Kurse wegen schlechter Buchung abgesagt werden müssen, sei so einfach nicht zu überwinden. Weil die Kursgebühren vergleichsweise gering sind, seien Mindestteilnehmerzahlen unumgänglich, so Ohl. Dazu komme die Herausforderung, mit überschaubaren Honoraren neue Dozenten zu gewinnen. Im Teilnehmerkreis seien Alt und Jung gut vertreten, aber die mittlere Generation müsse nun verstärkt nachrücken. Eine klare Tendenz auf dem Weg zu diesem Ziel: Veranstaltungen mit Eventcharakter wie Betriebsbesuche in der Reihe „Wirtschaft erleben“ hätten es leichter als klassische Vorträge. Die Kooperationen der VHS mit externen Partnern seien sehr erfolgreich.

Der im Eigenheim in Speyer-West lebende Ohl kann für seinen neuen Job auf Erfahrungen aus seiner VHS-Zeit, aber auch aus der freien Wirtschaft zurückgreifen. Zugute kommt ihm ebenso, dass er früher selbst Dozent war und etwa Rücken- oder Laufkurse geleitet hat. Laufen und Fitness zählt er auch als Hobbys auf, ein bisschen Fußball mit dem Sohn, außerdem Angeln am Altrhein und Kochen. „Ich koche sehr gerne, insgesamt fasziniert mich der Bereich Kulinarik“, sagt er. Wenn er etwa am Grill stehe, dann sei das kein reines Würstchen erhitzen, sondern gehe in Richtung umfassendes Barbecue. „Ein Super-Ausgleich“, schwärmt Ohl. Und schmecken tut’s sowieso.