Der Offene Kanal (OK) Speyer „RheinLokal“ lädt am Donnerstag, 4. März, 18.30 Uhr, zu einer eineinhalbstündigen Live-Diskussion der Landtagskandidaten des Wahlkreises 39 (Speyer, Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Schifferstadt) ein. Übertragen wird live im OK Speyer (Kabel-TV) und im Youtube-Kanal des OK Speyer (youtube.com/c/okspeyer). Zusagt haben nach OK-Mitteilung Michael Wagner (CDU), Walter Feiniler (SPD), Kim Brinkmann (Linke), Patrick Kunz (Freie Wähler), Jonas Wittner (Klimaliste) sowie Julia Jawhari in Vertretung von Anne Spiegel (Grüne).

Moderatoren sind Wolfgang Schuch vom OK und RHEINPFALZ-Redakteur Patrick Seiler. Im Studio befinden sich lediglich die Moderatoren, die Kandidaten sind per Videokonferenz zugeschaltet. Zuschauer können sich mit Fragen live beteiligen im Chat des Youtube-Kanals, per Telefon unter 06232 28307 oder per E-Mail an wahl@okspeyer.de. Die E-Mail-Adresse ist bereits freigeschaltet.