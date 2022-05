„Europas Dinoshow“ heißt ein Veranstaltungsformat, das am Sonntag, 15. Mai, seine Speyer-Premiere feiert. Eine Heilbronner Firma mit dem Namen der Show kündigt ein inklusive Pause 90-minütiges Liveprogramm in der Stadthalle an. Geplant sind demnach zwei Vorführungen um 11 und 15 Uhr. Im Mittelpunkt stünden „lebensecht animierte“ Dinosaurier-Modelle, so Mitarbeiterin Anne-Jane Fischer. Die teilweise mehr als zwei Meter großen Tiere würden von „Paläontologe George“ präsentiert. Teilweise werde die Entwicklung vom Ei zum ausgewachsenen Dinosaurier präsentiert. Auf einem Parasaurolophus-Modell könnten Kinder auch reiten. Insgesamt seien zehn bis zwölf verschiedene Arten im „Stall“, berichtet Fischer.

Hauptzielgruppe der Show seien Kinder. Für sie koste der Eintritt 13 Euro, für Erwachsene 15 Euro. Die Tageskasse werde jeweils eine Stunde vor der Vorstellung geöffnet. Ein Vorverkauf sei nicht eingerichtet. Laut Fischer ist es der erste Auftritt in der Speyerer Region. Ein weiteres Gastspiel kündigt sie für das Wochenende 3. bis 5. Juni in Neustadt (Freifläche gegenüber Globus) an.