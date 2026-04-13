Ein guter Platz vier steht am Ende für den TTV in der Bezirksoberliga zu Buche. Warum diese Spielzeit nicht mehr drin war.

Eine Woche vor dem regulären Saisonende hat der TTV Otterstadt seine Spielrunde in der Bezirksoberliga beendet. Ein starker vierter Rang steht nunmehr am Ende der Saison zu Buche, was bedeutet, dass der Dino der Bezirksoberliga Vorderpfalz Süd auch im kommenden Jahr in eben dieser Spielklasse aufschlägt. Die Vorrunde war mit 10:8 Punkten, dem reinen Ergebnis nach, nur unwesentlich stärker, als die zweite Saisonhälfte. Auf dem dritten Platz nach der Hinrunde liegend, hatten sich die Otterstadter aber eine glänzende Ausgangsposition erspielt. Mit 9:9-Zählern schloss der TTV die Rückserie ab.

Einzig die Spitzenteams vom Meister TSV Speyer und dem Vizemeister vom TTC Klingenmünster waren dem Rest der Liga enteilt, der Rest der Klasse war im Übrigen sehr eng beisammen. Mit dem 9:5-Auswärtserfolg bei der zweiten Garde des Pfalzligisten TTV Albersweiler gab es einen starken Saisonabschluss.

Bittere Niederlage

Nach zwei Doppelsiegen von Horst Ulrich/Philipp Jaspers und Christopher Völcker/Jakob Staffel verlor der TTV Otterstadt etwas den Faden. Jan Bartsch, Horst Ulrich und Daniel Gerstle verloren jeweils ihre Partien. Bitter insbesondere die Niederlage von Ulrich gegen Albersweilers Simon Wetter. Der Otterstadter egalisierte einen 0:2-Satzrückstand, unterlag dann jedoch mit 14:16 im fünften Durchgang.

Die Partie nahm erst danach ihren Wendepunkt, weil Otterstadt gleich vier Mal in Serie erfolgreich war. Ulrich gewann dabei im Duell der Spitzenspieler gegen Gerhard Weilacher in vier Sätzen. Nur Simon Wetter gewann in der Folge noch gegen Bartsch (3:1) eine Partie für Albersweiler. Siege von Japsers, Völcker und Christian Matthes machten den 9:5-Sieg in der Fremde, dem insgesamt neunten dieser Saison, perfekt.

Zu selten mit der Stammbesetzung

Ein noch besseres Ergebnis in der Abschlusstabelle verpasste der TTV Otterstadt auch deshalb, weil in aller Regelmäßigkeit nicht die Stammbesetzung zum Einsatz kam. Insgesamt wurden im Laufe der Saison neun Ersatzspieler eingesetzt. Kapitän Erik Borger und Jan Bartsch waren mit 15 Einsätzen die beiden Akteure, die am häufigsten zum Zuge kamen.

Jakob Staffel kam insgesamt gleich achtmal als Ersatzakteur in der Ersten zum Einsatz, erspielte sich im hinteren Paarkreuz eine starke 9:2-Einzelbilanz. Mit jeweils 13 Einzelsiegen waren Philipp Japsers und Christopher Völcker die beiden Spieler des TTV Otterstadt, die in ihren Partien die größten Erfolge im Laufe der Saison zu verzeichnen hatten.