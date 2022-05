Zufrieden mit der Resonanz zeigte sich am Sonntag der Veranstalter von „Europas Dinoshow“, die erstmals in der Stadthalle gastierte. Bei den beiden Vorstellungen am Vor- und Nachmittag dominierten wie erwartet Kinder das Publikum. Sie bekamen in den Mitmach-Shows anhand von lebensecht animierten Dino-Modellen einiges über die Urzeittiere erklärt. „Trotz des tollen Wetters draußen waren genügend Besucher in der Halle. Wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder“, so Jane Fischer vom veranstaltenden Unternehmen aus Heilbronn. Ihr nächstes Gastspiel sei ab 3. Juni in Neustadt.