Speyer.Lit 2026 geht in der Endphase. Nach der nachgeholten Lesung mit Dimitrij Kapitelman ist das – Finale am 19. März mit Max Goldt.

Der Berliner Autor Dimitrij Kapitelmann hat bei Speyer Lit aus seinem Roman „Russische Spezialitäten“ vor einem begeisterten Publikum im Speyerer Alten Stadtsaal gelesen. Ein Abend voller literarischer und kulinarischer Genüsse.

In „Der Magasin“ gibt es laut Kapitelman „das einzig richtige Kindheitseis“. Dazu echte Nostalgie und Lebensmittel aus Osteuropa. Dem Autor gelingt es, die Zuhörenden in den Leipziger Laden und damit ins Jahr 1995 zu holen. Sofort findet er seinen eigenen Leserhythmus, der bis zum letzten Satz zum Genuss wird. Kapitelman möchte und muss das Publikum zuhören, mit ihm die Kindheit entdecken, mit ihm im Flixbus nach Kiew reisen, Onkel Jakob kennenlernen. Er verlegt das grüne Linoleum im Laden, das mit seinen Farbanteilen genügt, ein Einhorn anzulocken. Seine Rolle im dritten Buch des Autors bleibt nicht unwichtig, ist es doch so fest mit Sowjet-Leim verklebt, dass es sich kaum mehr vom Boden lösen lässt.

Die Welt scheint noch in Ordnung

In der Magasin scheint die Welt noch in Ordnung. Mama raucht im Hinterzimmer und lässt sich derweil vom russischen Propaganda-Fernsehen einlullen, Papa führt Gespräche, der kleine Dimitrij versucht die Fische im Laden zum Sprechen zu bringen. In der Magasin arbeiten ausschließlich Ukrainer, die Waren kommen aus der ganzen Welt. Die Kunden trinken Sowjet-Limo und schwelgen in Erinnerungen an ein System, das es nicht mehr gibt. Probleme mit Russland entstehen für sie erst mit dem Überfall auf die Ukraine, mit dem Krieg gegen ihre Landsleute.

Die Worte gelangen wie Perlen an die Ohren der Zuhörer, über manche Komik im Roman muss sogar Kapitelman noch lachen. In Dimitrij, wie der Autor ausgestattet mit russisch-ukrainischen Wurzeln, Jude, der seit seinem achten Lebensjahr in Leipzig wohnt, schlagen zwei Herzen. Ursprünglich habe er sein Buch als „Magasin-Roman“ angelegt, sagt der Autor. Der Überfall Russlands auf die Ukraine habe alles, auch sein Buch grundlegend verändert. Als „emotionale Verzweiflungstat eines Sohnes“ bezeichnet er seine Reise mitten ins Kriegsgebiet 2024. Er verbringt Nächte im „Bombenbunker“, teilt die Angst der Leidensgenossen in dunklen Tagen und Nächten unter dem Hotel Ukraina.

„Heimat ist der Ort, wo die Familie ist“

Sein ukrainisch zu verbessern, hat sich Kapitelman zur Aufgabe gemacht. Die Muttersprache Russisch beherrscht er so perfekt wie sein sächsisch, das er spricht wie ein Einheimischer. „Heimat ist der Ort, wo die Familie ist, der nie egal wird“, sagt er.

Märchenhaft schön, literarisch großes Kino, unterhaltsam, berührend, ein einziger Ohrenschmaus ist Kapitelmans Lesung. Allein deshalb warten die Besucher im Alten Stadtsaal schon jetzt auf ein viertes Buch des Autors. Sollte es ein Bestseller werden, würde er sich gerne fortan am liebsten an den Stränden Brasiliens aufhalten. Wenn nicht, freut er sich auf ein Leben in einer Berliner Wohnung mit einem bis zwei Kindern. Wir sind gespannt.

Max Goldt kommt am 19. März

Am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr, beschließt Max Goldt die literarische Reihe Speyer.Lit mit seinem neuen Werk „Aber?“ im Alten Stadtsaal Speyer. Nach fast 15 Jahren meldet sich Max Goldt wieder mit einem Buch mit neuen Kolumnen und Dramoletten zurück. Der Satire-Altmeister zeigt in seinem neuen Werk erneut seine unverwechselbare Kunst, alltägliche Beobachtungen in fein ziselierte Sprachkunstwerke zu verwandeln.

Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, wuchs dort auf und trat früh als Musiker in Erscheinung – als Mitglied der Band „Foyers des Arts“. Seit mehr als drei Jahrzehnten schreibt er Texte, die nach herkömmlichen Maßstäben knapp, fast durchgehend humorvoll oder satirisch sind. Legendär sind manche seiner Wortschöpfungen wie die „resttröpfchengetränkte Klofußumpuschelung“. Seit 1996 bildet er zusammen mit dem Zeichner Stephan Katz das Künstlerduo Katz & Goldt. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden zahlreiche Comicbücher. Goldt lebt in Berlin.

Info

Karten sind bei der Tourist-Information Speyer, der Buchhandlung Fröhlich – Ihr Spei’rer Buchladen, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich.