Die Stadt Speyer beteiligt sich mit verschiedenen Angeboten am bundesweiten Digitaltag, der dieses Jahr zum vierten Mal stattfindet.

Bei der diesjährigen Ausgabe stehen digitale Kompetenzen unter dem Motto „Digitalisierung: Entdecken. Verstehen. Gestalten.“ im Fokus. Die meisten Veranstaltungen finden am Freitag, 16. Juni, statt. Von 9 bis 12 Uhr gibt es dann im Stadtteilbüro Speyer-West eine Tablet-/Smartphone-Sprechstunde für Senioren. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, die digitale Technik zu erkunden und zu erfahren, welche Vorteile die Nutzung eines Smartphones oder eines Tablets mit sich bringen kann. Die Beratung ist kostenfrei.

Von 10 bis 13 Uhr bietet das Media-Tor den Workshop „Stickmaschine leicht gemacht“ an. Teilnehmer lernen die „Stickzauberei“ kennen und nehmen ein kleines Werk mit nach Hause. Ein kleiner Unkostenbeitrag für das Material wird vor Ort bei der Dozentin erhoben. Von 10 bis 13 Uhr wird auch im Media-Tor eine Handy- und Smartphone-Sprechstunde für Senioren angeboten.

Von 10 bis 15 Uhr unterstützt der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer ältere Menschen und weitere Interessierte bei einer kostenfreien Veranstaltung vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße 93 bei der Installation und Konfiguration von Warn-Apps.

Rätselspaß mit dem Smartphone

Ganztägig lässt sich Speyer per Smartphone mit dem Stadträtsel-Spiel „City & Quest“ entdecken. Um loszulegen, ist lediglich ein Smartphone oder ein Tablet sowie die „City & Quest“-Tasche nötig, die Interessierten in der Tourist-Information Speyer am Digitaltag kostenfrei gegen 50 Euro Pfand in bar zur Verfügung gestellt wird. Um 10 und um 14.30 Uhr stehen jeweils vier „City & Quest“-Taschen bereit. Das Angebot eignet sich für Kleingruppen von bis zu sechs Personen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

App ins Museum

Ebenfalls am Freitag präsentiert das Stadtarchiv die Online-Ausstellung „Mit Bettina Deuter durch die Jahrzehnte“. Und das Historische Museum der Pfalz beteiligt sich an der Aktion mit seiner Museumsapp: Interessierte können sich am Freitag in stündlich stattfindenden Workshops, um 10, 11 und 12 Uhr unter Anleitung die Museumsapp auf dem eigenen Smartphone einrichten. Im Anschluss daran erklären Kuratorinnen und Kuratoren des Museums die verschiedenen Inhalte der App in der Sammlungsausstellung „Kreuz und Krone“. Der Eintritt in die Ausstellung ist an diesem Tag kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch am Samstag, 17. Juni, gibt es noch Veranstaltungen anlässlich des Digitaltags: So können von 10 bis 14 Uhr Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren bei dem Workshop „Radio-Reporter für einen Tag!“ im Media-Tor lernen, wie man ein gutes Interview führt, eine informative Umfrage macht oder eine spannende Reportage aufnimmt.

Detaillierte Informationen zu den Aktionen und Veranstaltungen zum Digitaltag 2023 sind unter www.digitaltag.eu abrufbar.