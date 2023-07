Die Stadt ist für die Digitalisierung der Schulen auf weiteres Geld von Bund und Land angewiesen. Das betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Montag bei einem Besuch von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Hubig übergab einen Zuschussbescheid über 660.000 Euro. Es handelt sich um die zweite und letzte Tranche einer Summe von rund drei Millionen Euro, die über den „Digitalpakt“ des Bundes für die 14 Schulen in Trägerschaft der Stadt zugesagt worden sind. Für das gesamte Bundesland stehen 240 Millionen Euro zur Verfügung. Die Abwicklung in Rheinland-Pfalz läuft über die Investitions- und Strukturbank. 90 Prozent der jeweiligen Investitionskosten gibt es als Zuschuss, zehn Prozent muss die Stadt beisteuern.

Das Geld sei im Prinzip schon ausgegeben, sagten Seiler und Schuldezernentin Monika Kabs (CDU). Damit seien vor allem Glasfaserleitungen zu und in Schulen verlegt und Hardware gekauft worden. Bedarf gebe es noch reichlich. Whiteboards sollten dazukommen, letzte W-Lan-Löcher gestopft werden, vor allem an der Siedlungsschule. Dann müsse auch schon wieder an einen Ersatz der Schüler- und Lehrer-Tablets gedacht werden, berichtete Kabs: „Sie sind alle zum gleichen Zeitpunkt angeschafft worden.“ Allein im Herbst 2020 waren 820 digitale Endgeräte ausgeliefert worden.

OB Seiler betonte: „Ohne weitere Fördermittel ist es schwer, alle Herausforderungen zu bewältigen.“ Die Stadt wäre bei der Digitalisierung gerne einen Schritt weiter. Gesucht werde noch EDV-Personal für die Betreuung einzelner Schulen: Von acht Stellen dafür seien erst drei besetzt. Hubig machte Hoffnung: „Wir sind mit dem Bund in konstruktiven Gesprächen, dass es einen weiteren Digitalpakt geben wird.“