Die städtische Bauabteilung verspricht sich einen Mehrwert vom Einsatz einer neuen Software für die Bearbeitung von Bauanträgen auf digitalem Weg. Zu 100 Prozent ohne Papier geht es aber noch nicht.

Von der Anwendung der Software in der Praxis berichtete Deniza Horländer von der städtischen Bauaufsicht dem Ausschuss für Digitalisierung. „Wir können damit gut auf Anforderungen und Prozesse reagieren“, betonte sie. Die Digitalisierung in der Bauaufsicht und Denkmalpflege nehme seit 2020 Tempo auf. Mitte 2021 seien die laufenden Papierakten aufgelöst worden. Im selben Jahr sei das „Bauportal“ eingerichtet worden, um Behörden digital an Genehmigungsverfahren beteiligen zu können.

Seit 2022 könnten Beratungsanfragen sowie Bauanträge digital im Stadthaus eingereicht werden. Sich daraus ergebende Bescheide gibt es allerdings nach wie vor auf Papier. „Es gibt noch keine Integration eines Signier- und Siegeldienstes, außerdem bürokratische Hürden bei der Zustellung“, erwähnte Horländer Gründe dafür.

„Hoher Automatisierungsgrad“

Die Speyerer Bauaufsicht sieht ihre Digitalisierung dennoch als beispielhaft. „Wir wurden als eine der ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz ans Landesportal angebunden, und uns wurde ein hoher Automatisierungsgrad diagnostiziert“, so Horländer.

Für weitere Schritte sei nun die technische Ausstattung der Mitarbeitenden entscheidend. „Wir brauchen stabile Internet- und Übertragungskanäle“, machte Horländer deutlich. SIM-fähige Tablets seien dazu nötig. Gut ein Drittel des Personals in der Bauaufsicht habe diese bereits.