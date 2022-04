Einen digitalen Vortrag zum Thema „Wiedereinstieg – Jetzt dreht sich alles um mich“ bietet die Agentur für Arbeit Ludwigshafen, die auch einen Geschäftsbezirk in Speyer hat, am Dienstag, 10. Mai, an. Er richtet sich an alle, die nach einer Pause wieder in den Job einsteigen wollen. Dagmar Brunzel und Kerstin Brucker, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen für Arbeit Mannheim und Heidelberg, wollen deshalb am Dienstag, 10. Mai, von 9 bis 11 Uhr in einem digitalen Vortrag Tipps und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg geben.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten bis 5. Mai per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de. Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform Skype erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung. Fragen beantworten Brigitte Bertram und Doris Hammer unter Telefon 0621 5993-566 und 0621 5593-558.