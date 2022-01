Die Alternative zum Neujahrsempfang der Stadtverwaltung ist ein „digitaler Neujahrsgruß aus dem Judenhof“. Diesen hat die Stadt unter www.youtube.de/stadtspeyer ins Internet gestellt, und er wird am Samstag, 15. Januar, 22.57 Uhr, im Offenen Kanal ausgestrahlt. Der Neujahrsempfang kann laut Stadt-Mitteilung Pandemie-bedingt nicht stattfinden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) spricht in den Beitrag stellvertretend für den gesamten Stadtvorstand. Sie appelliert an Solidarität – auch beim Impfen gegen Corona – und zeigt sich optimistisch, was das neue Jahr und das Leben trotz Corona anbelangt, denn: „Wir haben viel vor und wollen unsere Stadt voranbringen.“ Mit dem Judenhof ist für die Aufnahme eine Stätte ausgewählt worden, die im Jahr 2021 ins Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen wurde.