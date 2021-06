Seit Kurzem verschickt das Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle QR-Codes für den digitalen Impfnachweis an die Impflinge. Über ein Handy können sie damit nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus immunisiert worden sind. Die Stadt zieht nun ein erstes Fazit.

Die Kontrolle ist unkomplizierter, Fälschungen sind dagegen schwieriger: Nach gut zwei Wochen nach der Einführung des digitalen Impfnachweises auch in Speyer zieht die zuständige Beigeordnete Sandra Selg (SWG) ein positives Fazit. „ „Der digitale Impfnachweis ist ein weiteres gelungenes Beispiel dafür, wie uns digitale Tools bei der Pandemiebekämpfung unterstützen können, indem sie notwendige Prozesse vereinfachen und schneller machen“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. Die Stadtspitze spricht sich demnach für den Einsatz des digitalen Impfnachweises aus – vor allem etwa in der Gastronomie, wo die zeitaufwendige Kontrolle des gelben Impfpasses zugunsten der Smartphone-Apps entfallen könne.

Wer auf digitalem Weg nachweisen will, dass ein vollständiger Impfschutz besteht, braucht ein Smartphone und muss sich entweder die Corona-Warn-App, die „luca“-App oder die „CovPass“-App herunterladen. Bei der Apotheke erhalten diejenigen, die beim Haus- oder Facharzt geimpft worden sind, einen QR-Code, den sie anschließend mit der App scannen können. Wer im Impfzentrum geimpft wurde, bekommt den Nachweis per Post, E-Mail oder bei der Zweitimpfung. Als vollständig geimpft gilt man zwei Wochen nach der letzten Spritze. Bei den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Astrazeneca sind zwei Spritzen notwendig, bei Johnson & Johnson eine.