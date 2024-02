Die Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer bekommt Zuwachs: Wie die Hochschule mitteilt, wird Hendrik Scholta künftig das Fach Digital Government and Information Technology vertreten. Zentrale Aufgabe der von der Föderalen IT-Kooperation (Fitko) gestifteten Professur ist die Betreuung, Weiterentwicklung und Verstetigung der Bildungsplattform eGov-Campus, die Weiterbildungsangebote zur Verwaltungsdigitalisierung anbietet.

Scholta hat Wirtschaftsinformatik an der Uni Münster studiert. Dort promovierte er 2018 zum Thema Standardisierung von Formularen und User Interfaces in der öffentlichen Verwaltung. Scholta absolvierte Forschungsaufenthalte unter anderem an der Queensland University of Technology im australischen Brisbane, der Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro und der Universietet i Agder im norwegischen Kristiansand.

In Speyer soll der Hochschullehrer die Verwaltungsinformatik in Forschung und Lehre verankern. Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen in den Bereichen Digital Government, konzeptuelle Modellierung und Prozessmanagement. Er beschäftigt sich zudem mit dem Themengebiet „Digitale Mittelstadt der Zukunft“. Außerdem wird sich der neue Speyerer Wissenschaftler mit den Besonderheiten der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung in föderalen Staaten befassen, kündigt die Uni an.