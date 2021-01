Welche Wünsche haben die Bürger zum Digitalangebot der Stadt Speyer? Dazu hat diese in Kooperation mit den Stadtwerken und der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften eine Umfrage gestartet. Sie dauert laut Mitteilung der Stadt rund 15 Minuten und ist bis 11. Februar im Netz unter https://curiosity.uni-speyer.de/index.php/171234?lang=de erreichbar. Die Bürger könnten mit ihrer Teilnahme einen Beitrag zur Entwicklung einer städtischen Digitalstrategie leisten, heißt es.

Der von der Uni erstellte Fragebogen lasse auch Raum für eigene Ideen, so die Stadt, die ankündigt, ihr digitales Angebot auf Grundlage der Ergebnisse ausweiten zu wollen. Unter den Teilnehmern werde als Anreiz ein Arbeitsessen mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und der für Digitalisierung zuständigen Beigeordneten Sandra Selg (SWG) nach dem Lockdown verlost, in dem die Digitalisierung im Mittelpunkt stehen soll.

Hoffnung auf Geld vom Bund

Die Zusammenarbeit mit der Uni ist im Projekt „Wissens- und Ideentransfer für Innovationen in der Verwaltung“ (WITI) organisiert. Darin will sich die Stadt auch am Wettbewerb „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ bewerben. Der städtische Digitalisierungsausschuss hat dies am Mittwochabend einstimmig empfohlen. Der Wettbewerb des Bundesinnenministeriums verspricht den Gewinnern eine Projektförderung zur Digitalisierung bis zu einer Gesamtsumme von 15 Millionen Euro innerhalb von maximal vier Jahren, wie Beigeordnete Selg berichtete. Uni-Professor Bernd Wirtz erwartet einen harten Wettbewerb von voraussichtlich mehr als 150 Kommunen um einen der vielleicht 30 oder 40 Gewinnerplätze, wie er im Ausschuss sagte.