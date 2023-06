Sie sind als „Support“ zur Stelle, wenn der PC gewartet, eine neue Software aufgespielt oder Geräte zum Laufen gebracht werden müssen. Eine eigene Abteilung kümmert sich im Speyerer Landeskirchenrat um die immer komplexere Informationstechnik der Protestanten.

Ohne Leute von der IT-Abteilung wären manche protestantische Pfarrämter in Pfalz und Saarpfalz aufgeschmissen. Wenn der PC zickt, das E-Mail-Programm abgestürzt ist oder man sonst digital abgehängt ist, schlägt die Stunde für Paul Landwich und sein junges Team: Per Telefonanruf versuchen sie, den Schaden zu beheben. Oder sie rücken gleich mit dem Auto an, um technische Unterstützung vor Ort zu leisten.

„In 90 Prozent der Fälle ist Hilfe telefonisch möglich“, berichtet IT-Direktor Landwich. Der 57-jährige promovierte Informationstechniker und seine 13 Mitarbeiter im Gebäude am Roßmarkt sind für technische Dienstleistungen sowie den Ausbau und die Pflege des IT-Netzwerks in der Landeskirche zuständig. Es ist an das Kirchliche Rechenzentrum Südwestdeutschland im badischen Eggenstein-Leopoldshafen angeschlossen.

Computer als „Teufelszeug“

Mancher „Herr Pfarrer“ habe noch vor Jahren etwas dünkelhaft von den teuflischen Computern nichts wissen wollen, erzählt Landwich: „Mancher ließ sich die E-Mails mit Rundschreiben lieber ausdrucken und ins Fach legen.“ Doch vom Weg der Digitalisierung gebe es kein Zurück: „Das kirchliche Handeln wird mehr und mehr durch die IT bestimmt.“

Wenn Pfarrämter, Theologen, aber auch Kita-Leitungen anklingeln, „gibt es schnellstmöglich einen Rückruf“, versichert Jannis Schreiner. Der Mittdreißiger mit der Kreuzkette um den Hals ist in seiner Freizeit als „DJ Olde“ international erfolgreich. Und als Mitarbeiter koordiniert er das kreative Chaos in der IT-Zentrale. Ziemlich „nerdig“ geht es dort zu: Junge Bartträger in T-Shirts, Shorts und Flip-Flops sitzen vor Bildschirmen. In der Mitte steht ein segnender Engel – die Statue hat das Team gekauft, das Jesusbild mit Schäfchen an der Wand ist vom Zentralarchiv der Landeskirche geborgt. Auf Schreibtischen und auf dem Boden herrscht ein Wirrwarr aus Computerteilen. In der Pause lässt es sich gut auf einer aus einer Holzpalette gezimmerten Couch lümmeln.

Schutz der Kirche vor Hackern

Friedlich summen die Server: das Datenhirn der Landeskirche. Gegen mögliche Angriffe von Hackern, die Datensysteme knacken oder lahmlegen wollen, müsse man mit Firewall und Virenscannern gewappnet sein, betonen Landwich und Schreiner. Deshalb würden auch Schutz- und Notfallkonzepte ständig überarbeitet.

Derzeit sind die IT-Spezialisten der Pfälzer Landeskirche dabei, ein neues Dokumenten-Managementsystem zu installieren. Dabei werden Papierdokumente wie Akten digital erfasst, verwaltet und archiviert. Auch habe man Drohnen angeschafft, mit der die Bauabteilung kirchliche Gebäude aus der Luft auf Schäden hin überprüfe, sagt Schreiner. Mit den Computer-Nerds fremdele die kirchliche Kundschaft nicht, versichert Landwich. „Sie sagen: Schön, dass es euch gibt.“