Anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl am 9. Mai 2021 soll online gemeinsam der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden. Zu einer digitalen Gedenkfeier am Mittwoch, 27. Januar, 18 Uhr, laden die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die Katholische Erwachsenenbildung der Diözese Speyer und die Stadt Speyer ein. Der 27. Januar ist in der Bundesrepublik seit dem Jahr 1996 der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das digitale Gedenken in Speyer gestalten Schülerinnen der Edith-Stein-Realschule, des Edith-Stein-Gymnasiums, des Hans-Purrmann-Gymnasiums und des Gymnasiums am Kaiserdom gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die musikalische Gestaltung erfolgt durch eine Schülerin und einen Lehrer des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums.

„Den Opfern des Nationalsozialismus wurde unvorstellbares Leid zugefügt – fernab jeglicher Menschlichkeit. Umso wichtiger sind Gedenkveranstaltungen wie diese, damit wir uns regelmäßig daran erinnern, dass solche Grausamkeiten nie wieder passieren dürfen“, betont Seiler. Der Zugang zur Gedenkfeier erfolgt über diesen Link. Die geplanten Begleitveranstaltungen zur Gedenkfeier im Januar 2021 mussten Corona-bedingt abgesagt werden. Eine Neuterminierung in der ersten Maihälfte wird laut Stadt derzeit geprüft.